Supercoppa a Reggio Emilia, Ass. Curioni: "L'abbiamo saputo stamani, felici di ospitare Juve e Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuta Raffaella Curioni, assessore con delega allo sport del Comune di Reggio Emilia: "Non è arrivata ancora l'ufficialità. Abbiamo saputo questa mattina all'alba la notizia e, se verrà confermata come crediamo, ci farà davvero piacere. Siamo pronti ad accogliere queste due grandi squadre di Serie A a Reggio Emilia. E' un riconoscimento per la città per come sappiamo organizzare i grandi eventi sportivi. Il Mapei Stadium ha tutte le condizioni logistiche e organizzative per ospitare questo tipo di eventi. Noi siamo pronti, molto contenti e soddisfatti. Nei grandi eventi bisogna avere impianti di eccellenza ed una capacità organizzativa non banale. Dispiace che non potremo ospitare i tifosi di Juventus e Napoli a causa della pandemia. Per Juve-Napoli sarebbe stato bello accogliere i tifosi di entrambe le squadre con iniziative ad hoc. Ci avrebbe fatto piacere organizzare intrattenimento per i sostenitori".