Podcast Tacchinardi: "Ho visto Napoli col sangue agli occhi, sarà dura batterli!"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” a Tmw Radio per commentare vari temi.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” a Tmw Radio per commentare vari temi.

La Juventus può lottare per lo scudetto?

“La Juventus non può non puntare allo scudetto soprattutto se dovessero arrivare anche tutti questi ultimi nomi che si stanno facendo. Ci sono tantissimi giocatori di qualità e moderni. Non penso che ci sia una squadra più forte in questo caso. Domenica secondo me è un test importante per capire i bianconeri. Thiago Motta, poi, sta dimostrando di non sentire davvero la pressione. Adesso è ancora presto, sono solo due giornate ma per ora la Juventus fa paura”.

Vlahovic o Lautaro chi sarà il bomber di questa stagione?

“Dico Vlahovic perché il gioco offensivo di Motta ne esalta tantissimo le caratteristiche. Lui, poi, è carico a pallettoni. Lo vedi anche dagli occhi che è trasformato”.

Con l’arrivo di Lukaku salgono le quotazioni del Napoli?

“Per me non c’è giocatore migliore di Lukaku per il gioco di Antonio Conte. Conte, poi, sarà bravissimo a farlo tornare a lucido. Abbiamo anche visto la risposta della squadra domenica in una gara molto delicata. Domenica avevano il sangue agli occhi. Il Napoli sarà una squadra tosta da battere”.

Cosa deve cambiare De Rossi in vista di Juventus-Roma?

“È un momento molto delicato per lui perché secondo me aveva un’idea in testa che deve cambiare. In questo momento deve capire in che modo mettere tutti i giocatori. La Roma deve cominciare a sporcarsi le mani, è molto bella da vedere ma poco cattiva per ora”.