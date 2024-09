Podcast Tacchinardi: "Napoli da scudetto, non è bellissimo ma fa paura e ha il veleno"

Alessio Tacchinardi, tecnico ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell'esordio della Juventus in Champions League.

Col Napoli quindi vedremo di che pasta è fatta questa Juventus?

"Penso che per la vera Juve è ancora presto e si vedrà più avanti. Il Napoli ha l'identikit per vincere il campionato, non è bellissima ma con tanto veleno addosso. Il Napoli fa paura e gioca una partita a settimana, ma ho molta fiducia in Motta e felice per il ritorno di Chiellini, che è un valore aggiunto. la Juve però ha tante scelte e faccio un plauso a Danilo, che è rientrato umilmente e con grande spirito".