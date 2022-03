Tacchinardi: "Napoli e Milan hanno fatto strappo importante per lo scudetto"

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, è intervenuto a TMW Radio per parlare di Juventus-Salernitana

Un voto fino a qui a Mancini e un voto a Allegri?

"A Mancini do un voto importante, ossia dieci per la grandissima impresa dell’ Europeo nonostante queste qualificazioni. Allegri aspetto fine stagione. Ci sarebbero cose su cui fargli i complimenti e cose invece sulle quali andrebbe criticato. Non appena si gioca bene poi il ritmo viene sempre abbassato dalla squadra e in Europa questo non basta. Per quello fatto fino ad oggi la sufficienza è giusta, il quarto posto è il minimo obiettivo, vediamo poi cosa succederà nella Coppa Italia. Per lo scudetto Napoli e Milan mi stanno dando l’idea di aver fatto un altro strappo importante ieri".