Tacchinardi: "Osimhen domani sarà decisivo, ma faccio un altro nome"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Juve trascinata da Vlahovic anche in Coppa Italia:

"Il messaggio della società con lui è quello di voler vincere. Arrivabene ha detto bene a Dybala. O si pedala tutti o non si va avanti. Mi sembra che stia correndo ancora di più. La Juve nel primo tempo l'ha fatta in seconda marcia e il Sassuolo te la incarta così. Ma nel secondo tempo poteva fare 4-5 gol. Vlahovic ha dato qualcosa in più a questa squadra. Tridente? E' Dybala quello che fa fatica, mentre Morata invece lo vedo meglio. Se Dybala riesce a tenere è un bel tridente. I gol che ha fatto sono tutti nella zona centrale del campo".

Il giocatore decisivo in Napoli-Inter?

"Osimhen, ma anche il ritorno di Koulibaly in difesa può spostare".