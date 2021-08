Tacchinardi se la prende con Sarri-Pirlo: "Allegri fa capire che la Juve vuole essere bellina"

A Maracanà, su TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi, ripartendo dai temi relativi alla prima giornata di campionato: "Mi ha impressionato Dybala, un giocatore trasformato. Fresco e mentalmente pronto a correre e lottare, messo al centro del progetto può diventare protagonista. Vedendo ieri la Juve in un 4-4-2 scolastico ti balza all'occhio Cuadrado e chi gioca un calcio diverso come Paulo. Si vede la freschezza e il livello di un grande giocatore. Ieri ha giocato dietro la prima punta e secondo me con Morata si completano perché non danno punti di riferimento. Non credo centri Ronaldo, vedo Dybala un giocatore più responsabilizzato. La Juve ha fatto un buon primo tempo, in una condizione precaria con una sola amichevole alle spalle, era una squadra al 50%. Nel secondo tempo si è un po' abbassata e ha pagato gli errori del portiere e le occasioni sprecate. Non ho visto una buona Udinese, spero metta dentro qualcosa. Il discorso che ha fatto Allegri nel post gara comunque fa capire che la Juve ha voluto essere bellina in questi anni e adesso bisogna cambiare mentalità".