Taglialatela felice per Meret: "Rinnovo meritatissimo, è superiore pure a Carnesecchi"

vedi letture

L'ex portiere del Napoli e doppio ex della sfida ai viola, Pino Taglialatela, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è una squadra di tutto rispetto, con un allenatore in gamba, una società di grande livello, il centro sportivo è avveniristico e meraviglioso, dall’altro lato però il Napoli è la vera rivelazione di questo torneo. La cura Conte ha avuto effetti straordinari in poco tempo, ha rigenerato tanti giocatori.

Onestamente nessuno di noi avrebbe mai immaginato il Napoli in lotta per lo scudetto, anche se conoscendo il pensiero di Conte, non avrebbe mai accettato di approdare in azzurro per arrivare secondo, sono convinto che fino alla fine del campionato vedremo una squadra a mille. Personalmente adoro Conte, adoro un tecnico come lui, che bada prima a non prendere gol e poi a farne tanti.

Il Napoli ha la miglior difesa del torneo e nelle ultime gare abbiamo visto una squadra più propensa a creare azioni da gol, a tirare in porta, c’è voluto del tempo fisiologico per mettere in atto la fase offensiva, se poi pensiamo che i portieri avversari figurano sempre tra i migliori la dice lunga su cosa sta facendo il Napoli, che ripeto, è la vera rivelazione del campionato, per quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione.

Il rinnovo di Meret? Meritatissimo, Alex è uno dei più grandi portieri che abbiamo in Italia, e come tutti i numeri uno ha attraversato una fase difficile ma è normale, credo che l’arrivo di Conte abbia giovato anche a questo ragazzo, che aveva bisogno di un allenatore come lui per avere la definitiva consacrazione. Del resto, lui ha comunque vinto uno scudetto in azzurro, è nel giro della Nazionale, al di là di ogni critica se lui è uno dei tre portieri che a Napoli ha vinto lo scudetto, ha sempre reagito da grande ad ogni errore, resto convinto che sia uno dei migliori portieri italiani. Carnesecchi? Altro grande portiere ma non superiore ad Alex. Il mio podio? Donnarumma, Meret, Vicario. Poi viene Carnesecchi".