Taglialatela: "James? Il Napoli ha già fatto l'acquisto più importante"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "James Rodriguez? Il Napoli l’acquisto importate l’ha fatto perché non era facile sostituire Albiol e invece con Manolas la difesa azzurra diventa una delle più forti in Europa. Essendo stato un portiere, guardo sempre prima alla difesa e il Napoli partirà da una base solidissima. A centrocampo è esploso Fabian Ruiz e quindi ritengo che la squadra sia competitiva: in attacco se verrà James sarà una pedina di qualità in più, ma se non dovesse venire, non ne farei un dramma. Il Napoli è forte, viene subito dopo la Juventus, ma attenzione perché Sarri potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per trasferire le sue direttive alla squadra”.