Taglialatela si sbilancia: "Meret più forte d'Italia per tecnica e tra poco sarà il primo al mondo!"

Alex Meret è uno degli uomini-copertina della sfida della Red Bull Arena. Pino Taglialatela, da grande ex portiere azzurro, ne ha scritto tramite Twitter: "Meret tecnicamente è il portiere piu forte in italia e tra un paio d anni diventerà n 1 al mondo sempre FORZA NAPOLI ps ieri grandissima vittoria e complimenti a Mertens per il record che giocatore".