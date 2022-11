Tardelli esalta il Napoli e le altre: "In Champions facciamo scuola, nostro calcio è valido"

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, sulle colonne odierne de La Stampa ha scritto un fondo

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, sulle colonne odierne de La Stampa ha scritto un fondo in cui parla del calcio italiano in Europa. Questo un estratto: “Molto bene, Inter, Milan e Napoli passano agli ottavi di Champions con merito, offrendo prestazioni di grande qualità facendo ben sperare per il proseguo del torneo. Insomma un calcio italiano che brilla nonostante la grande assenza della Juventus, mai stata all'altezza della situazione ne con il gioco ne con le strategie da adottare. Ma la cosa che più mi ha colpito è il fatto che sono passate agli ottavi di Champions ben cinque allenatori italiani (mai successo) e questo fa capire quanto il nostro pensiero calcistico sia valido”.