Tardelli innamorato del Napoli: "Wow! E hanno anche arroganza degli imbattibili"

TuttoNapoli.net

Sulle colonne de La Stampa, nella sua edizione odierna, si trova anche un approfondimento di Marco Tardelli sulle principali squadre italiane dopo i match di Champions League. Ecco una parte delle sue riflessioni: “L’Inter si è ritrovata. Nel momento in cui squadra e Inzaghi potevano sgretolarsi, è stata ritrovata la vittoria e la credibilità, che forse era stata smarrita. La Juve invece ha dato continuità. Dovrà risolvere altri problemi ma ha ritrovato il gol Vlahovic, mentre il rientro di Pogba e Chiesa potrebbe veramente far cambiare volto alla squadra. Il Milan è crollato, mai in partita contro il Chelsea anche a causa di un De Ketelaere troppo evanescente. Ma la vera sorpresa rimane il Napoli: divertente, concreto, determinato e mai in affanno, in altre parole "WOW". Hanno il piacere di giocare, accompagnato dall'arroganza positiva di coloro che sanno di essere imbattibili”.