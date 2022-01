Tavecchio difende Insigne: "Avevo storto il naso, ma non si può rifiutare un'offerta così"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "All'inizio ho storto il naso quando ho saputo che Insigne aveva firmato con il Toronto, poi quando ho visto quanto lo pagano... Non si può rifiutare un'offerta del genere, ci sistemi generazioni e generazioni. Balotelli in Nazionale? A me piaceva, poi i fatti hanno dimostrato altre cose. Come giocatore ha pochi rivali nel suo ruolo, sono contento che torni in azzurro".