Tavecchio sulla Superlega: "Situazione drammatica. Ho detto a Ceferin di stare calmo"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato della Superlega: "Non è facile prendere un provvedimento come l'esclusione dalla Champions di squadre di questo rango, ma al tempo stesso non so come si possa impostare una riappacificazione in questa situazione tragica.

Si sta verificando una situazione drammatica. La maggior parte di questa corriera di gente che spende e spande non ha valutato i normali principi di economia di bilancio di qualsiasi azienda. Sono due anni che si parla di Superlega, già quando ero presidente io. Io ho avuto un contatto l'altro giorno con Ceferin, che è stato eletto anche grazie all'appoggio dell'Italia e io sono stato uno dei sostenitori. Ho detto a Ceferin che bisognava stare calmi innanzitutto.

Siamo solo all'inizio di questa vicenda. Si aprirà un fronte di compensazione. Di sicuro non è possibile quello che hanno evidenziato nella Superlega. Sicuramente tutti dovranno rivedere le proprie posizioni, UEFA e federazioni comprese. Spero che domani dichiareranno che per poter partecipare al campionato si dovrà essere iscritti alle competizioni UEFA"