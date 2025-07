Teotino: “David non fa fare il salto di qualità alla Juve, per quello ci vorrebbe Osimhen”

Il giornalista Gianfranco Teotino, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l’acquisto della Juventus di Jonathan David: “La Juventus prende un ottimo giocatore. Ma sinceramente non penso ci sia una grande differenza tra David e Vlahovic. Sono giocatori che hanno esattamente la stessa età, sono tutti e due del gennaio 2000 e tutti e due hanno lo stesso bottino di gol in carriera, ne ha un po' di più Vlahovic. Quest'ultima stagione è stata nettamente migliore quella di David rispetto a quella di Vlahovic.

Ma tra Vlahovic e la Juve si sono create crepe che rendano impossibile il proseguimento del rapporto. Ed è un peccato perché io credo che Vlahovic sia un buon giocatore, non un fenomeno ma sullo stello livello di David. La Juve fa un passo avanti perché David costa meno di ingaggio e vive un momento migliore. David farà bene alla Juventus, ma non gli fa fare un salto di qualità importante, per quello ci vorrebbe Osimhen”.