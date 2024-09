Thiago Motta preannuncia: “Blocco solido e niente spazio tra le linee a Kvara e Lukaku”

Nel corso della conferenza stampa pre Juve-Napoli, l'allenatore bianconero Thiago Motta ha spiegato come intenderà affrontare la squadra di Conte.

Cosa annota sui foglietti? E come si affronta il Napoli?

"Annoto tutto, un po' come voi. Avete le vostre cose, io rispondo, come voi, niente di che. Lavoriamo da squadra sempre, la solidarietà, il blocco, pressare bene insieme. Ricompattarsi ed essere un blocco solido. Non creare tanti spazi tra le linee, come altri, Kvara può giocare lì. O Lukaku che fa quel lavoro in appoggio. Cercheremo di portare la partita facendo il gioco che conviene a noi".