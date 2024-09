Tiribocchi: "Kvara e Lukaku molto anarchici, devono trovare equilibrio"

L'ex attaccante e oggi opinionista tv, Simone Tiribocchi, è intervenuto a Radio Marte per commentare l'inizio di stagione del Napoli.

“Lukaku-Kvara? Non è la coppia migliore della Serie A ma ha un ottimo amalgama e sono entrambi in grado di servire assist all’altro: sono però molto anarchici, devono trovare equilibrio e maggior dialogo tra loro. Non dobbiamo trascurare le alternative: Raspadori e Simeone sono due giocatori che possono dare tanto al Napoli. Lì davanti gli azzurri sono ben equipaggiati e consentono anche la possibilità di giocare a due. La competizione in ogni ruolo alza l’asticella e fa rendere tutti al meglio. Sarà fondamentale fare le scelte giuste per ogni partita, permettendo a tutti di sentirsi importanti.

Centrocampo a tre con Anguissa-Lobotka-McTominay? Bisogna vedere se è equilibrata, non si deve mai perdere l’equilibrio né rinunciare a calciatori di qualità. Anguissa è un giocatore forte ma non una mezzala con gol e assist nel suo repertorio. 4-3-3? Conte deve dare certezze, è partito con il 3-4-2-1 e non credo cambierà immediatamente. Piano piano poi ci potrà lavorare. Sono certo che sarà un campionato pazzesco, equilibrato: tutte le big hanno avuto qualche difficoltà con le piccole che daranno fastidio”.