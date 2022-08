Tiribocchi: "Manca sempre equilibrio, Kvara secondo molti era da buttare dopo Firenze"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante del Lecce: "A Napoli, come in Italia manca equilibrio. Dopo Firenze, Kvaratskhelia è diventato da buttare, mentre dopo Verona e Monza era il campione di un Napoli da Scudetto. Non va bene così, serve obiettività e calma. A Firenze gli azzurri hanno fatto un'ottima partita, sciupando solo un episodio importante. Questa squadra deve continuare a lavorare con pazienza, Spalletti ha tutto per continuare a lottare per lo Scudetto anche quest'anno. Il Napoli è la squadra che gioca meglio al calcio, insieme al Milan. Raspadori e il 4-2-3-1? È una soluzione davvero importante.

Se metti Raspadori togli la qualità di Zielinski, ma ben vengano i giocatori forti. L'ex Sassuolo alleggerisce Osimhen dai compiti di costruzione e questo può far comodo a Spalletti e al suo Napoli. Divario tra le big e le più piccole? Il campionato italiano resta sempre difficile, se non affronti le gare con la giusta attenzione puoi fare brutte figure. Di certo le sette big faranno un campionato a sé, aumentando il divario con le altre. I tanti infortuni? Purtroppo col Mondiale le squadre sono state chiamate ad andare a mille da subito. La preparazione intensa porta questi infortuni, fa parte della programmazione forzata di questa estate".