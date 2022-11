Tiribocchi su Spalletti: “Vorrei che fosse apprezzato di più sia a Napoli che in Italia"

L'ex attaccante e ora commentatore Dazn Simone Tiribocchi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L'ex attaccante e ora commentatore Dazn Simone Tiribocchi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "II Napoli è strepitoso, è imbattuto e sta ottenendo risultati giocando un calcio meraviglioso. Pensavo che Napoli-Lazio dello scorso anno fosse stata la più bella partita da me commentata e invece l'attuale Napoli sta superando se stesso. Osimhen? Sta migliorando di gara in gara, il talento lo ha sempre avuto, Spalletti lo sta sgrezzando. Avendo quella velocità di base forse in passato gli allenatori gli chiedevano solo di attaccare la profondità e invece Spalletti gli chiede anche altro. Senza infortuni Victor può vincere la classifica dei cannonieri. Spalletti è un grande allenatore e vorrei che fosse apprezzato di più, a Napoli come, soprattutto, a livello nazionale. Di lui si è parlato molto delle liti con Totti e con Icardi, ora sarebbe giusto parlarne per i suoi grandi meriti. Ad oggi è il miglior allenatore della serie A senza alcun dubbio".