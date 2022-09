Toni: “Sarà il campionato degli attaccanti, contento che Osimhen sia rimasto”

L'ex attaccante Luca Toni, intervenuto a margine del torneo Vc Padel, ha parlato a TMW dei temi più attuali del calcio italiano.



Questo sarà il campionato degli attaccanti?

"Questo sarà il campionato degli attaccanti. È tornato Lukaku, c'è Immobile che fa sempre tanti gol, sono contento che sia rimasto Osimehn. Sarà un grande campionato".

Qual è la sua favorita in campionato?

"Il Milan viene dalla vittoria dello Scudetto anche se non si è rinforzato più di tanto in estate, la Juve si è rinforzata ma ha molti infortunati. Senza dimenticare l'Inter. Le prime quattro sono tutte lì, sarà un campionato ancora più bello".