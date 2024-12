Torino, Coco in conferenza: "Gol sbagliato? Non so cosa sia successo, chiedo scusa a tutti"

vedi letture

Saul Coco, difensore del Torino, ha commentato la sconfitta con il Napoli in conferenza stampa.

Ci racconta cos'ha pensato nell'azione che ha sbagliato?

"Non so cosa sia successo, voglio chiedere scusa a tutti perché non potevo sbagliare. Pensavo che il pallone mi arrivasse più avanti, invece è arrivato veloce e un po' indietro e non ho avuto il tempo di calciare bene"

Su cosa state lavorando?

"Dobbiamo imparare ancora meglio alcune situazioni, quando gli avversari sono un blocco basso dobbiamo muovere velocemente il pallone per creare occasioni. Ma ci lavoriamo"

Questo Toro è pronto a lottare per la salvezza?

"Siamo pronti per le battaglie. Siamo in un momento brutto, ma in spogliatoio siamo forti di testa e sappiamo che questo è il calcio. Ci stanno queste dinamiche, capita anche alle grandi squadre. Dobbiamo allenarci ancora più forti, contro il Genoa sarà una finale"

Come se ne esce da questa situazione?

"Con il lavoro. La squadra ha sempre voglia di vincere, non siamo in un buon momento ma dobbiamo allenarci più forti per superare il periodo"

Come mai siete crollati in questi due mesi?

"E' difficile. Siamo partiti bene, poi un po' di difficoltà ma non possiamo guardarci indietro e pensiamo solo avanti, contro il Genoa è importantissima"

Nello spogliatoio parlate della situazione societaria?

"Dobbiamo pensare e guardare solo il campo, è questo l'importante per noi. Lasciamo fuori tutto il resto, ora pensiamo solo al campo e al Genoa"

Oltre al lavoro, come si supera questa lunga striscia di sconfitte?

"Sappiamo che in queste situazioni è tutto più difficile, la fiducia è fondamentale nel calcio: quando tutto va male, diventa tutto più difficile. Dobbiamo rimanere forti di testa e non mollare"