Torino, Juric: "Col Milan stesso spirito del Napoli, ma serve più fortuna"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan: “Io non faccio mai le scelte in base al turnover – precisa il tecnico, che sabato avrà l’impegno ravvicinato contro la Samp – ma vedendo chi sta meglio: domani (oggi, ndr) dovremo mettere lo stesso spirito mostrato contro Napoli e Juve, cercando di essere più concreti e magari avendo un pizzico in più di fortuna”.