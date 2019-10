Torino, Mazzarri salvato dall'avvocato napoletano Chiacchio: "Ma in questi casi il tifo non conta..."

Se stasera contro il Napoli ci saranno sia Walter Mazzarri che il suo vice Frustalupi in panchina il merito è di Eduardo Chiacchio, l'avvocato a cui il Torino s'è affidato per la buona riuscito del ricorso per la squalifica dei suoi allenatori. Ricorso vinto, alla fine, e oggi il giurista, tifoso del Napoli, è stato intervistato da Tuttosport: "Un tifoso del Napoli che salva il Torino? Ma non conta nulla il tifo, in questi casi. Conta solo un’assoluta professionalità. Fatemi sottolineare un’altra cosa, invece: successi così importanti e persino storici, visto che la decisione della Corte sportiva d’appello nazionale farà scuola, farà giurisprudenza, mi spingono ad andare avanti con motivazioni sempre nuove. Io mi sono laureato nell’81. Ero ancora un calciatore professionista di serie C, all’epoca. In carriera ho giocato nella Frattese, nella Grumese, nell’Afragolese".



CAUSA - "Guardate che per salvare Mazzarri e Frustalupi, come dite voi... ma io dico: per fare giustizia... ho dovuto agire da attaccante, non da difensore. Perché era necessario attaccare le norme, per difendere bene i due tecnici: a cui alla fine è stata tolta la squalifica. Per la prima volta, quest’anno, gli arbitri possono usare i cartellini anche per gli allenatori. Il codice di giustizia sportiva dice che per un giocatore squalificato per una sola giornata è a priori inammissibile un ricorso, a meno che non ci si ritrovi in presenza di uno scambio di persona. Però il codice non è stato adeguato anche per i tecnici, in estate: solo quando lo sarà, l’automatismo potrà valere anche per un allenatore o per il suo vice. L’articolo 9 comma 7 del codice continua a parlare solo di giocatori, non di allenatori. Una falla, un vulnus. Per cui si trattava innanzi tutto di far dichiarare ammissibile il mio ricorso per Mazzarri e Frustalupi. E poi entrare nel merito delle decisioni del giudice sportivo, dopo quelle arbitrali: riuscendo a dimostrare che quelle due squalifiche erano entrambe eccessive, visto che le colpe commesse erano veniali, non così gravi da determinare tale sanzione. Mazzarri, per esempio, si era preso il 2° giallo solo in quanto era uscito dall’area tecnica perché era preoccupato per le condizioni di Laxalt, dopo un brutto scontro con un giocatore del Parma".