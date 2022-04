Torino su Milik, il patron del Marsiglia frena: "Arek bomber vero, vogliamo tenerlo"

"La nostra idea è quella di tenere i migliori e Milik è legato alla società".

Ospite delle colonne di Tuttosport Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia con un passato in seno alle dirigenze di Atalanta, Sassuolo e Juventus, ha parlato dell'ipotesi di un ritorno in Italia, al Torino, di Arkadiusz Milik, attaccante di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito con obbligo al club francese: "C’è tanto interesse attorno a Arek, parliamo di un bomber vero. Ma la nostra idea è quella di tenere i migliori e Milik è legato alla società".