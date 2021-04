Tosto: “Il Napoli ha perso 7 mesi per rinnovare il contratto a Gattuso, doveva pensarci prima”

Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Il Napoli ha perso sette mesi di tempo per rinnovare il contratto a Gattuso, dovevano pensarci dopo la vittoria contro l'Atalanta. Io ho sempre detto che Gattuso fosse l'uomo giusto per il Napoli, lo dico da inizio anno. La piazza di Napoli è semplice: vuole un condottiero che sia chiaro, pulito, lineare, umile, che sappia tirare fuori dai giocatori tutto. Il Napoli non vince lo scudetto quest'anno per colpa del coronavirus. Faccio una critica da ex calciatore del Napoli: ci vuole equilibrio. Il calcio tutti lo sanno leggere ma in pochi lo capiscono".