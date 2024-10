Trevisani: "Il Napoli gioca male? E le altre invece? Non prende mai gol: c'è la firma di Conte"

"Rendono in base a come sono allenati, primo decimo e primo cosa è cambiato secondo voi? L’allenatore”.

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Televomero: "Se il Napoli gioca male allora le altre come giocano? Sì ad Empoli ha subito e Caprile ha fatto delle parate, ma non ho avuto per un attimo la sensazione che potesse subire gol. Se una squadra che prende sempre gol ed ora non prende gol significa che c’è la firma di Antonio Conte.

Brocchi senza Spalletti? No, dissi che hanno bisogno dell’allenatore per alzare il livello. Rendono in base a come sono allenati, primo decimo e primo cosa è cambiato secondo voi? L’allenatore”.