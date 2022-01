Trevisani: "Il Napoli ha un calcio dentro che non ha nessun'altra squadra"

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Salernitana poteva finire anche con uno scarto più ampio. I due rigori non sono rigorissimi, ma è un discorso che mi interessa poco. Dopo un periodo di grande assenze, il Napoli è tornato a macinare punti, tornando quasi ai livelli di inizio stagione. Con Osimhen recuperato e il rientro imminente di Koulibaly io sono convinto che il sodalizio azzurro farà un girone di ritorno impressionante, da massimo 1-2 sconfitte in campionato. Il Napoli ha un calcio dentro che non ha nessun'altra squadra".