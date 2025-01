Trevisani: “Kvara? Il mondo è pieno di giocatori! Proprio lui dopo Insigne lo dimostrò…”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso di 'Fontana di Trevi’ della situazione Kvara, ormai prossimo alla cessione in direzione PSG: “Kvara? Il mondo è pieno di giocatori e proprio Kvara lo dimostra. Proprio Kvara fu preso per sostituire un mostro sacro come Insigne e vinse lo Scudetto, facendo a meno anche di Koulibaly, Mertens e Fabian. Si può fare a meno anche di Kvara a patto che venga sostituito degnamente e nomi come Garnacho e Zhegrova vanno in questa direzione”.