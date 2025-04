Trevisani: "L'1-0 è studiato. Lukaku alla prima che si gira manda in porta McTominay..."

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la prestazione dei protagonisti di Napoli-Empoli 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni: “Conte molto contento di Lukaku, l’azione del primo gol era stata preparata da entrambe le squadre. Viti-Marianucci avanti e dietro per non farlo girare con la classifica sponda e Lukaku nell’unica volta in cui si gira del primo tempo manda in porta McTominay. E’ tutto aperto per lo Scudetto. McTominay? Non è partecipativo a volte, poi in area diventa Gulliver. Ha tirato anche stavolta tante volte…”

