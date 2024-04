Trombetti: “Conte solo un sogno. Se Pioli non si muoverà, è sfida Italiano-Calzona”

"Quindi in tutto questo grande minestrone di argomenti spunta il nome di Italiano, che a me non piace”.

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Tutti pensiamo che Conte sarebbe un sogno, ma ritengo che al Napoli non venga mai. E’ ortogonale all’impianto societario, costa molto e costa tutta l’operazione intorno a lui. Conte vuole giocatori fatti e finiti, ci vorrebbero 5-6 calciatori che andrebbero anche ad alterare la politica degli ingaggi del Napoli che ha garantito la solidità economica alla società. Conte è poi uno che è stato a Milan e a Torino ed ha attaccato la società, ha il carattere che c’ha. E’ un grandissimo allenatore ma resterà un sogno.

Quindi la partita, se Pioli non si muoverà da Milano, sarà tra Italiano e Calzona. Se Calzona fa il miracolo e la società vede che la squadra si riprende brillantemente in questo finale di campionato potrebbe anche sceglierlo di tenerlo. C’è solo un problema: non si può aspettare il finale di campionato per scegliere il tecnico, se no si fa la fine dell’anno scorso con l’allenatore che non entra nelle scelte della campagna acquisti. Quindi in tutto questo grande minestrone di argomenti spunta il nome di Italiano, che a me non piace”.