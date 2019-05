Trotta attacca Hysaj: "Ringrazia di aver indossato quella maglia, non venivi dal Real Madrid!"

Con un messaggio sul suo profilo Facebook, l'ex laterale Ivano Trotta, rimasto legatissimo ai colori azzurri, ha criticato le parole di Elseid Hysaj che ieri ha dichiarato di voler andare via per vincere: "Hai ragione, se vai via sicuramente ha più possibilità di vincere il Napoli che la tua futura squadra acquistando te.. Ringrazia di aver avuto l'onore di indossare la maglia del Napoli, non mi sembra che venissi dal Real Madrid!"