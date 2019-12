Udinese, ag. Musso: "Friuliani con la testa già al Napoli. Guai a sottovalutare gli azzurri"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Guillermo Musso, papà e agente di Juan Musso, portiere dell’Udinese e della Nazionale argentina in merito alla prossima gara dei friulani contro il Napoli: "Questo è un momento in cui l’Udinese, come il Napoli, cerca di compattarsi per uscire da questa fase. Domani i friuliani giocheranno in coppa Italia, ma è chiaro che quando in campionato affronterai una gara importante come quella contro il Napoli, la testa un po’ già va alla gara di sabato.

Napoli? Il Napoli non sta passando un buon momento, ma ha giocatori importanti, resta una delle big d’Italia. Mi piacciono molto due portieri Meret e Ospina, ma anche in attacco ci sono giocatori molto forti, guai a sottovalutare una formazione come quella azzurra.

Pretendenti per Musso? Non ho informazioni, se non quelle che leggo dai media. Il ragazzo è focalizzato sull’Udinese, non pensa al mercato".