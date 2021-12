Udinese, il paragone di Carnevale: "Beto come Osimhen! Anche lui diventerà forte"

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Beto può fare qualcosa di importante in carriera, siamo rimasti sbalorditi perché non pensavamo che potesse inserirsi così velocemente. Ha bisogno comunque di tempo, è un diamante grezzo che esploderà nei prossimi mesi. E' molto simile a Osimhen, fisicamente uguale, e sicuramente diventerà forte".