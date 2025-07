Sindaco Castel di Sangro: "Sarà affluenza record, raddoppiate le aree parcheggi"

“Mercoledì parte il ritiro a Castel di Sangro e dai nostri indicatori sappiamo e ci aspettiamo un’affluenza ancora maggiore rispetto agli altri anni. Invitiamo i tifosi a venire anche o soprattutto nei giorni infrasettimanali, perché c’è il rischio, nel week-end, di non trovare spazio allo stadio. Nel fine settimana, del resto, ci sono anche le partite e per le prime due, con Brest e Girona, c’è il tutto esaurito. Ci saranno diverse attività collaterali, con l’allestimento del Palasport dello store e dell’esposizione della coppa dello scudetto.

All’esterno - ha detto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - ci saranno i giochi per i bambini e il villaggio. Inoltre Poste Italiane distribuirà il 2 agosto i folder dedicati ai campioni d’Italia. Abbiamo raddoppiato le aree dei parcheggi per accontentare nessuno, basta andare su Google Maps e saranno ivi indicate le zone più grandi per sostare le vetture. Ci saranno le indicazioni anche per trovare agevolmente questi parking. Attendiamo sin dal primo giorno anche il presidente De Laurentiis, che come al solito dovrebbe soggiornare per l’intero periodo. Le strutture ricettive già sono piene, c’è ancora qualche giorno libero per prenotare una stanza. Sarà un bellissimo ritiro, con tre amichevoli importanti e con tante attività collaterali”.