Bucchioni: "Milinkovic-Savic giocherà in Champions. Lucca? Toglierà tanti minuti a Lukaku”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Milinkovic-Savic? Questa è un po’ strana come cosa, visto che Conte ha avuto sempre un portiere titolare fisso e vice. Bisogna vedere, anche perché Milinkovic- Savic ha fisicità che l’obbliga di giocare. Credo che lui giocherà in Champions. Sono curioso di vedere come andrà.

Lucca può imparare tantissimo da Lukaku, è lì apposta per crescere e per diventare un profilo da Napoli. A Lucca manca esperienza in determinati contesti e da Lukaku può imparare tanto. Il Napoli ottiene una controfigura di Lukaku, visto che i due giocatori hanno caratteristiche simili. Poi, soprattutto quando non si riesce a sbloccare un match, possono giocare insieme. Lucca ha ancora margini di crescita e toglierà tanti minuti a Lukaku. La concorrenza con Lucca stimolerà anche lo stesso Lukaku”.