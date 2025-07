Ndoye voleva solo la Premier, Cds: "Ecco l'ultima mossa del Napoli"

Il Napoli per Dan Ndoye ha fatto ciò che aveva ritenuto giusto. Alla fine è stata decisiva la volontà del giocatore di andare in Premier League. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"In questa storia il Napoli ha fatto ciò che ha ritenuto giusto, continuando a percorrere la propria strada senza saltare nel vuoto a ogni costo e modulando l'offerta ai parametri riconosciuti più opportuni nonostante la grande stima e il forte interesse nei confronti dell'esterno svizzero. L'ultima proposta: 40 milioni complessivi tra prestito (9), obbligo di riscatto (26) e bonus facilmente raggiungibili (5). Uno sforzo già notevole che non ha contemplato rilanci successivi ma che probabilmente sarebbe stato ulteriormente ritoccato verso i 45 milioni pretesi dal club di Saputo, se solo Dan non fosse stato ammaliato in maniera irrimediabile dal richiamo di un campionato ancora irresistibile".