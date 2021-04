UEFA, Ceferin annuncia: "Tutte le gare dell'Europeo si giocheranno col pubblico allo stadio"

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Abbiamo lavorato scrupolosamente con le federazioni ospitanti e con le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso durante le partite". Così il presidente Uefa, Aleksander Čeferin, spiega le decisioni sulle nuove sedi degli Europei di calcio. "Siamo davvero felici di poter garantire l'accesso ai tifosi in tutte le partite". L'Uefa - aggiunge una nota - desidera esprimere il suo apprezzamento e la sua gratitudine alle città di Bilbao e Dublino - entrambe considerate ottime sedi per ospitare futuri eventi Uefa -, ai governi nazionali e regionali di Spagna e Repubblica d'Irlanda e a tutte le parti coinvolte per la loro dedizione, professionalità e per gli sforzi compiuti negli ultimi anni. L'Uefa desidera inoltre ringraziare la Federcalcio irlandese e il suo staff per l'eccellente collaborazione e il duro lavoro, e non vede l'ora di continuare a lavorare con le altre undici federazioni ospitanti per garantire il migliore spettacolo possibile per tutte le altre partite di Euro 2020. (ANSA).