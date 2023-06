UFFICIALE - Niente ritorno al Barça, Messi svela il suo futuro: "La mia carriera proseguirà a Miami"

Lionel Messi ha annunciato in questi minuti quale sarà la sua nuova avventura.

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Messi ha annunciato in questi minuti quale sarà la sua nuova avventura. Niente ritorno al Barcellona per l'argentino, che annuncia in un'intervista congiunta a Mundo Deportivo e Sport: "Ho preso la mia decisione, voglio andare a Miami. Non è ancora chiuso al 100%, mancano alcuni dettagli ma abbiamo deciso. Se la cosa del Barcellona non avesse funzionato, allora meglio lasciare l'Europa, allontanandomi dai riflettori. Dopo aver ottenuto tutto grazie a Dio e finalmente aver conquistato il Mondiale, che era quello che desideravo tanto, volevo cercare altro e un po' di tranquillità".

Quanto ha pesato la questione economica nel non essere andato al Barcellona?

"La questione economica per me non è mai stata un problema o un ostacolo. Non abbiamo mai parlato di contratto. C'è stata una proposta, ma mai formale, scritta, firmata anche perché non si sapeva se si poteva fare o no. C'erano le intenzioni, ma non abbiamo potuto avanzare nulla, quindi formalmente non abbiamo mai parlato di soldi. Se fosse stata solo una questione economica me ne sarei andato in Arabia Saudita o altrove. Mi sembravano tantissimi soldi, però la verità è che la mia decisione è per altri motivi, non per soldi".