Ugolini: "Ballottaggi aperti a centrocampo in vista dell'Inter, l'unica certezza è Demme"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne sta facendo bene, anche contro il Torino ha disputato una partita soddisfacente. Contro l'Inter non puoi permetterti di aspettarla in casa tua davanti a 40mila persone, come magari hai fatto all'andata. Elmas al posto di Zielinski che è un giocatore migliore nella fase di contenimento, ma anche bravo nell'inserimento, potrebbe essere una soluzione o anche lo stesso Allan. I ballottaggi per gli interni sono aperti, poi c'è Demme che sta bene e quindi gioca".