Ugolini sul mercato del Napoli: "Voto tendente all'8, ma troppe chiacchiere hanno alzato l'attesa"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla chiusura del mercato: "Al mercato del Napoli 7.5 tendente all'8. Dico 7.5 perchè il Napoli si è rinforzato, e già questo è un bel punto di partenza. E' riuscito a coniugare le esigenze di Carlo Ancelotti con quelle del bilancio, e questo è un aspetto che non si può considerare. Lozano era la prima scelta per avere un giocatore diverso per caratteristiche. Sono state soddisfatte le esigenze, poi è ovvio che c'è il campo ed un processo di affiatamento da trovare sopratutto in difesa. Ci sono state troppe ed eccessive chiacchiere su giocatori che non sono arrivati e si sono spostate in alto le asticelle delle attese. Parlo di James ed Icardi, il Napoli li ha puntati e non è riuscito a prenderli".