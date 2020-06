Ulivieri: "Obiettivo FIGC è definizione classifica, si spera nell'abolizione della quarantena"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ripartiamo e speriamo di arrivare alla fine. L'obiettivo della FIGC era la definizione della classifica. Quarantena? Si spera che venga abolita, lasciando la quarantena solo per il calciatore contagiato. La condizione dei calciatori non è ancora buona, il ritmo gara sarà acquisito solo giocando".