Ulivieri: "Sarri al Chelsea si è adeguato ad una realtà diversa da Napoli, incidere lì è difficile..."

Renzo Ulivieri ha parlato a margine dell'evento Football Leader dei temi più importanti negli ultimi giorni.

La Juve con Sarri cambierà tatticamente? "Tante squadre hanno cambiato allenatori e cambieranno modulo. Non esiste un gioco più bello, uno che rende di più. Sarà un campionato più interessante, vedremo cosa succederà. Il discorso sul bel gioco non mi garba, troppi luoghi comuni. La Juve ha vinto cinque Scudetti non a caso con Allegri. Giocare bene vuol dire praticare un calcio adeguato ai giocatori che hai. Ci sarà sicuramente un cambiamento di impostazione".

Sarri al Chelsea ha trovato un ambiente diverso rispetto a quello di Napoli. "Si è adeguato a una realtà diversa, dove incidere è difficile soprattutto se hai poco tempo a disposizione. La sua mano però si è vista".

Si parla di allenatori in giacca e cravatta e allenatori in tuta. Quanto conta lo stile? "È una cosa marginale, anche io a volte mettevo la tuta. Non è questo che fa lo stile, c'entra il comportamento, il modo di parlare e di rapportarsi con i giocatori e la stampa".