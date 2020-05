"Un metro nei ristoranti non protegge dal virus": l'allarme della virologa sui pericoli delle riaperture

“Un metro non è assolutamente sufficiente per ridurre il contagio”. Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, parla così ai microfoni di Agora su Rai3: “Si è presa una decisione valutando solo l’aspetto economico, ma in un ristorante che è un posto chiuso la distanza di un metro non è sufficiente sul piano scientifico a garantire la sicurezza di non essere contagiati. Non capisco nemmeno anche questa apertura precoce delle palestre, andava fatta ma solamente in alcune regioni".