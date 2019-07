Universiadi, Basile risponde ad ADL: "In una città come Napoli serve lo stadio con pista d'atletica"

"Sul San Paolo deciderà la politica d'intesa con il Calcio Napoli. Quello che posso dire che in una città come Napoli uno stadio con la pista d'atletica in grado di ospitare grandi eventi internazionali ci deve essere". Lo ha detto il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile nel corso della conferenza stampa di chiusura delle Universiadi rispondendo a una domanda dei cronisti dopo che ieri il presidente del Napoli De Laurentiis ha detto di immaginare un San Paolo senza la nuova pista d'atletica. Basile ha parlato anche dello stadio Collana: "Il nostro impegno è quello di finire presto e bene. Ma intanto la pista è fatta, ci sono due palestre quasi completate e il campo di calcio".