Vacanze in Europa? Il Min. Boccia non lascia spiragli: "Ad oggi non ci sono condizioni"

Potremo fare le vacanze in Europa? Ne ha parlato ai microfoni di Rai3 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Francesco Boccia.

“Io spero che gli italiani vogliamo fare le vacanze in Italia, dove ci sono posti fantastici. In ogni caso, per l’estero bisognerà fare delle valutazioni sanitarie complessive. Al momento non esistono le condizioni per pensare di poter viaggiare per l’Europa in libertà”.