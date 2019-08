Valcareggi: "ADL e Giuntoli superano ostacoli con calma, arrivare a fine mercato significa risparmiare..."

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano? Mi piace molto ma non è finita qua, Giuntoli è in grandissimo spolvero e vi deve tranquillizzare, lui e De Laurentiis sono in grandissima forma e superano gli ostacoli con tranquillità. Icardi più tardi lo prendi e meno ti costa, cosi anche per Higuain, Dybala. Andare a fine mercato significa risparmiare tanti milioni di euro".