Valcareggi: "Il Napoli è una società modello, ma questa stagione è persa"

Ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi in merito alle vicende di casa azzurra: "I problemi del Napoli erano i rinnovi, oggi operano in funzione che rimaranno e chi no. La stagione ormai è persa, è tutta proiettato verso la prossima estate. Degli acquisti fin qui presentate le prestazioni fino ad ora sono l'unica cosa che fanno ben sperare. Ma guardate Mario Gomez a Firenze o Pjaca, ci sono giocatori con buon curriculum ma poi la domenica hanno un rendimento basso".

SOCIETA' MODELLO - "Se ADL intraprende un lavoro vuol dire che ha l'ambizione di primeggiare, quando rivoluzionerà Aurelio saluterà la curva e se ne andrà. Il Napoli è una società modello, invidiabile. Il giorno che decide che questo può finire, darà il club a qualcuno".