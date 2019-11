Valcareggi: "Il Napoli procederà legalmente, non esiste rifiutare un ritiro"

Il procuratore Furio Valcareggi a TMW Radio, durante Maracanà, ha prarlato anche del Napoli. Ecco le sue parole:

Sul caos Napoli

"Dovevano andare in ritiro. Non esiste che non vadano. Ma c'è qualcosa che non sappiamo e che ha rovinato il rapporto. Lasciamo stare che siano dei privilegiati, ma loro devono andare in ritiro, se la società vuole questo. La situazione è stata gestita male. Il tecnico se non voleva andare doveva dirlo. Non esiste dire di no, è un impegno di lavoro il ritiro. Credo che ora il Napoli intraprenderà delle azioni legali. I giocatori possono dire di no sul trasferimento ma non sulle regole interne".

Su Ancelotti

"Il Napoli è impegnativo e lui è stato in club dove vinceva con facilità. Può darsi anche che abbia fatto una riflessione. Magari non sopporta questi ritmi".