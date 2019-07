Valcareggi: "Le priorità del Napoli sono James ed un giocatore di qualità. Veretout? Andrà alla Roma..."

Furio Valcareggi, procuratore, ha detto la sua sul mercato di Serie A a Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio: "Icardi? Non è una priorità per il Napoli, visto che in attacco stanno bene. La priorità è prendere James e un altro giocatore di qualità, che non è Veretout, che andrà alla Roma. Icardi poi a metà agosto costerà molto meno di ora. Quanto? Difficile dirlo. Di sicuro comunque cambierà squadra, perché Conte non lo vuole. Chi lo prende, fa l'affare. Higuain andrà alla Roma, che lì starebbe benissimo".