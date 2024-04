Valcareggi: "Molto simile a Conte, vedrei bene Italiano al Napoli. A Firenze ha fatto un miracolo"

Furio Valcareggi, agente sportivo, è intervenuto nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’ sulle frequenze di Radio Capri.

Furio Valcareggi, agente sportivo, è intervenuto nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’ sulle frequenze di Radio Capri: “Al Napoli sembra che abbiano mollato un po’ tutti. Inizialmente c’è stato il problema dell’allenatore, con Garcia che secondo me ha fatto dei danni. Poi un po’ alla volta i problemi sono aumentati, la squadra non ha fornito più le prestazioni di prima e ora c’è una fase in cui un po’ tutti stanno riflettendo. Non so cosa sta accadendo nello spogliatoio, potrei essere più preciso quando a Napoli tornerà Alessio Zerbin, di cui sono molto amico insieme al suo agente Giulio Marinelli.

Italiano? Al Napoli lo vedrei molto bene. Quest’anno la Fiorentina ha vissuto la tragedia Barone ed è stata una tragedia grande anche dal punto di vista sportivo perché alla Fiorentina faceva tutto lui. Italiano è riuscito a tenere in piedi la baracca portando la squadra fino al terzo posto e a fare molto bene anche nelle coppe, alla Fiorentina ha fatto un miracolo. Futuro a Napoli o a Bologna? E’ nel casting del Napoli, ma io credo sia successo qualcosa ultimamente. De Laurentiis non vuole sbagliare la mossa allenatore. Non so se possa interessare al Bologna perché Italiano è uno che fa giocare poco i giovani e lì a Bologna, con il grande Giovanni Sartori, ce ne sono tantissimi che buttano dentro

Conte? Per me è il migliore in assoluto e, tra l’altro, è anche molto simile a Italiano. Anzi, per meglio dire, Italiano è molto simile a Conte. Quest’ultimo costa tanti soldi e credo che andrà al Napoli solo se avrà garanzie tecniche, se gli sarà promessa la permanenza dei migliori calciatori in organico, come Osimhen e Kvaratskhelia.

Pioli? Ha bisogno di un anno sabbatico perché il Milan è stressante. Ma io dico state attenti a Gasperini perché si potrebbe liberare dall’Atalanta, specialmente se dovesse vincere qualcosa. A tutti piace andare via quando si ha vinto qualcosa, un po’ come ha fatto Mourinho o Spalletti al Napoli”.