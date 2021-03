Valcareggi su Dionisi: "E' bravissimo ma il Napoli è una Ferrari"

Nel corso di 'Radio Goal', Furio Valcareggi, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dell'allenatore dell'Empoli, Alessio Dionisi: "Lo conosco da quando era all’Imola, è bravo. E' un insegnante volenteroso che viene ascoltato dai suoi ragazzi. La personalità non si compra, lui ce l’ha, è come una bella donna che tutti guardano.

ADL segue Dionisi? Non lo so, sicuramente i rapporti tra Napoli ed Empoli sono ottimi. Il passaparola è rapido e si sa che l’allenatore è bravissimo. C’è solo un punto interrogativo, perché il Napoli è una Ferrari. Ci vorrebbe tanto coraggio da parte del presidente nel puntare su un allenatore con poca esperienza, se si prende Dionisi dopo deve essere protetto. A me piace tantissimo anche Italiano, a Spezia c’è una grande euforia che esalta tutti i giocatori. Italiano è un allenatore che ha futuro e lo preferisco a De Zerbi e Juric.

Sarri potrebbe tornare al Napoli? Non lo so. A Firenze si disse sui giornali che la dirigenza della Fiorentina era andata a casa di Maurizio, so per certo che non è vero”.